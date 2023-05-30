У вівторок, 30 травня, під москвою, в селі Осташово, сталася пожежа на території заводу з виробництва спиртовмісної фармацевтичної продукції. Там спалахнув склад із пластиком. Про це повідомляє видання "РИА Новости".

Спочатку вогонь охопив двоповерховий будинок складу з пластиком, площа займання оцінювалася в тисячу квадратних метрів.

Як пише Telegram-канал Shot, через пожежу довелося перекрити рух Рузьким шосе.

При цьому російське видання "Підйом" із посиланням на МНС пише, що нібито інформація про вибухи не надходила, хоча в соцмережах повідомляли про інше.

За даними "РИА Новости", незабаром площа пожежі виросла до двох тисяч квадратних метрів, горить і цех з виробництва спиртовмісної рідини.