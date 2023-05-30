У Москві затримали громадянку України, яка приїхала до росії "за завданням фонду Save Ukraine". Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових відомствах.

Як стверджують російські пропагандисти, фонд "працює з СБУ", а жінка прибула до росії для повернення в Україну дітей-сиріт з окупованих територій.

Пропагандисти опублікували відео, на якому затримана жінка представляється як Ольга Гуруля. Вона каже, що приїхала до росії, щоб оформити опікунство над двома неповнолітніми дітьми з Генічеська на Херсонщині, а потім вивезти їх до Німеччини.

Як випливає з відео, Гурулю депортують з росії.

Телеканал "Дождь" звернув увагу, що ця ж жінка фігурувала у репортажі українського телеканалу "24", знятому в липні 2022 року. Вона розповідала, як мешкала у Херсоні під час окупації і як їй вдалося виїхати до Львова.

За даними BBC News, затримання та допит Гурулі сталися понад тиждень тому. За даними Save Ukraine, зараз вона вже у безпеці та перебуває за межами росії. У фонді стверджують, що діти, над якими Гуруля планувала оформити опіку - це її хрещений та його брат.

Фонд Save Ukraine займається поверненням дітей, яких рашисти примусово вивезені з України. На його сайті йдеться, що основною метою організації є порятунок дітей, людей з інвалідністю та людей похилого віку з зони бойових дій. Наприкінці березня повідомлялося, що фонд повернув батькам 17 дітей, незаконно вивезених з окупованих територій Херсонщини на Харківщини.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни з України силоміць вивезли майже 20 тисяч дітей. За звинуваченням у депортації українських дітей Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини у Росії Марії Львової-Бєлової.