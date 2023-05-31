У Дніпрі військовослужбовця не пустили до закладу у формі [ Редагувати ]
У Дніпрі до ресторану "Deep Bar" не пустили повечеряти військовослужбовця. Причина у військовій формі українського захисника. У закладі заявили, що це не відповідає дрес-коду ресторану. Про скандальний інцидент повідомив військовий Євген Кожирнов у TikTok.
Хочу поділитися враженнями. "Deep Bar" у місті Дніпро. Знаєте, в чому прикол? Нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали, у них такий дрес-код. У спортивній формі та військовій формі не можна. Людина просто хотіла поїсти.
Ситуація викликала обурення серед українців. Громадяни в коментарях засудили персонал та керівництво ресторану. Зокрема, нагадали завдяки кому заклад може працювати у воєнний час. Також коментатори запропонували видати працівникам ресторану повістки.
Керівництво закладу поки не відреагувало на скандал.
@eugenekozhyrnov Місто-герой #дніпро ♬ оригінальний звук - Eugene
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