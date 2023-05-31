У Латвії обрали нового президента [ Редагувати ]
Сейм Латвії обрав чинного главу МЗС Латвії Едгара Рінкевича новим президентом країни. Про це повідомляється на сайті парламенту республіки.
Кандидатуру Рінкевича підтримали 52 депутати, 35 проголосували проти. Крім глави МЗС на посаду президента претендувала Еліна Пінто, яку висунула партія "Прогресивні" та бізнесмен Улдіс Піленс.
Сам Рінкевич так прокоментував своє обрання главою держави:
Для мене велика честь бути обраним президентом Латвійської Республіки, я докладу всіх зусиль, щоб добре служити народу Латвії.
Едгар Рінкевич обіймав посаду міністра закордонних справ з 2011 року. Він також є віцепрезидентом національної латвійської комісії при ООН з питань освіти, науки та культури та членом партії "Єдність".
Попередній президент Латвії, Егілс Левітс, обіймав свою посаду з 29 травня 2019 року. У середині травня він оголосив, що не балотуватиметься на другий термін.
Нагадаємо, у вересні Сейм Латвії проголосував за незалежність Латвійської православної церкви від Москви.
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