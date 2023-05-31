путін ледь не потрапив під атаку безпілотників - ЗМІ [ Редагувати ]
Під час атаки дронів на москву російська ППО збила безпілотники всього в 10 км від резиденції російського диктатора володимира путіна.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
За даними видання, під час нальоту безпілотників на москву у вівторок, 30 травня, путін із дуже великою часткою ймовірності був у "Ново-Огарьово".
Анонімне джерело The Moscow Times повідомило, що рано вранці служба безпеки підняла путіна через повітряну загрозу.
Дрони, які атакували західні райони Московської області, були збиті, зокрема, в селах Ромашково і Роздори, повідомив незабаром після нальоту депутат Держдуми Олександр Хінштейн. З опублікованого ним списку випливає, що системи ППО знешкодили безпілотники, коли тим залишалося близько 10 км до резиденції путіна.
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