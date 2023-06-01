Нічна атака на Київ: в КМДА розповіли про жертв обстрілу [ Редагувати ]
У Києві за уточненими даними внаслідок ворожого ракетного обстрілу в ніч проти 1 червня серед трьох загиблих - одна дитина, а не дві. Число травмованих склало 10 людей, в тому числі й дитину.
Усі загиблі - мешканці Деснянського району столиці.
"Постраждалі: у Деснянському районі: 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина", - розповіли у КМВА.
У Дніпровському районі столиці двоє людей отримали травми.
"Всього: 3 загиблих особи, з них 1 дитина та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина. Інформація уточнюється", - повідомили в адміністрації.
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