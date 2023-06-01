Пентагон уклав контракт із американською оборонною компанією Global Military Products для закупівлі та постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard. Сума контракту більша за 118 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони США.

Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard.

Планується, що контракт виконуватиметься в Йорданії, а кошти на нього було виділено із "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік".

Дата постачання в Україну установок Gepard намічено на 30 травня 2024 року.