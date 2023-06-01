Пентагон закупить установки Gepard для України [ Редагувати ]
Пентагон уклав контракт із американською оборонною компанією Global Military Products для закупівлі та постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard. Сума контракту більша за 118 млн доларів.
Про це повідомляється на сайті Міноборони США.
Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard.
Планується, що контракт виконуватиметься в Йорданії, а кошти на нього було виділено із "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік".
Дата постачання в Україну установок Gepard намічено на 30 травня 2024 року.
по темі
Україна у 2022 році повідомляла про отримання 50 Bayraktar TB2, але до кінця року вони майже зникли з поля бою. На думку експертів, зараз ці безпілотники переважно використовуються для розвідки
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Україні американських винищувачів F-16 буде історичним моментом для Європи та світу
Військові нещодавно отримали черговий БПЛА від Благодійного фонду Вадима Столара. Причому, як зазначають волонтери, він наділений унікальним функціоналом та вироблений в Україні
У четвер, 1 червня, Вища рада правосуддя призначила новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів
У четвер, 1 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Молдова Маєю Санду