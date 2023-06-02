Україна заборонила експорт цукру [ Редагувати ]
Кабінет міністрів тимчасово заборонив експорт цукру. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Міністерство економіки заявило, що заборону на експорт цукру з України ввели через те, що влітку міг виникнути його дефіцит.
Українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, які закладалися в прогнозний баланс на 2022/2023 маркетинговий рік. Тому задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період, Уряд з 5 червня до 15 вересня запроваджує обмеження на експорт цієї продукції.
За даними Митниці, на кінець минулого тижня було експортовано понад 350 тисяч тонн цукру та цукровмісної продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022\2023 маркетинговий рік. З урахуванням цих темпів потенційний обсяг експорту вже використано майже на 100%.
Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, тому уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції.
Нагадаємо, у Мінагрополітики розповіли про весняну посівну та запевнили, що цукру буде вироблено більш ніж достатньо.
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