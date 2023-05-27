План щодо посіву 13 млн га сільгоспкультур уже виконаний на 85-90%. 5-10 червня повністю посівна буде завершена. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

У цілому ранні ярові культури, такі як яра пшениця, ячмінь, горох, овес, уже завершена посівна. Також уже завершена посівна з цукровим буряком. Що приємно і важливо, площі під цукровим буряком зросли навіть у порівнянні з попереднім роком. Цукру буде вироблено більш ніж достатньо. Ще продовжується сівба соняшника, сої, і частково кукурудзи.

Якщо в загальному подивитися, бачимо, що уже на 85-90% план, який стоїть в 13 млн га, виконаний. Тобто буквально на початку червня - 5-10 червня, повністю посівна буде завершена.

Цього року частка олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилася. Пов'язано це перш за все з дорогою логістикою. Відповідно зміною сівозміни під культури, які мають більшу ціну за одну тонну, за одну одиницю вирозщеної продукції.

Але погодні умови в травні сприяли тому, щоб досить швидко наверстати, те що не дозволяли дощі зробить у квітні. І вийти на показники по посіву згідно середньостатистичного прогнозу. Місцям з запізненням до півтора-двох тижнів, але наразі це не є критичним.

Для посіву погода була сприятлива, далі важливо, щоб відбувалися хоча б короткочасні, але досить інтенсивні дощі. Тому критичними будуть перші дві декади червня. Попередньо колеги з Гідрометцентру кажуть, що короткочасні, але досить інтенсивні дощі все-таки мають у цей період випадати.