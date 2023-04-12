Вартість ф'ючерсів на білий цукор на Лондонській товарній біржі зросла до максимального рівня з 2011 року. Під час торгів 11 квітня ціни на цукор сягали $705,5 за тонну.

Станом на 9:05 за Києвом цукор на Лондонській біржі торгується на рівні $702,3 за тонну.

За даними Bloomberg, причиною безпрецедентного зростання цін могли стати очікування учасників ринку на скорочення експорту цукру з Індії, а також зниження обсягів поставок з інших країн, зокрема Пакистану та Таїланду.

Крім того, деякі учасники ринку вважають, що недавнє зростання цін на нафту може мотивувати бразильські та індійські заводи спрямовувати більше цукрової тростини на виробництво етанолу, оскільки виробляти паливо зараз є більш прибутковим.

Постачання цукру з Бразилії на світові ринки знижуються через зростання цін на бензин у країні, який також змусив споживачів перейти на біопаливо та етанол. Як наслідок значна частина цукрової тростини йде на виробництво саме цих товарів, а пропозиція для харчової промисловості скорочується.