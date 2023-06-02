Зеленський зробив важливо заяву щодо тих, хто допомагає рф обходити санкції [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив про можливість публічного тиску на осіб, які допомагають в обході санкцій російській федерації.
Про це він розповів під час спільної з президентом Естонії Аларом Карісом пресконференції у Києві.
"Є, на жаль, держави в усьому світі, і на Європейському континенті, які хочуть цього чи не хочуть, але допомагають обходити санкції. Обхід санкцій – чесно кажучи, я навіть трішки втомився в цій саме боротьбі, думаю, я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити ці санкції", - сказав президент.
Він зауважив, що здатність рф обходити накладені санкції призводить до збільшення виробництва ракет.
"Щоб ми всі виглядали адекватними, а не бовдурами. Можна, авжеж, думати, як нам продукувати щомісячно сотні ракет (для систем ППО - ред.) і як це складно зробити, а з іншого боку, давати можливості, щоб вони (росіяни - ред.) обходили і виробляли більше "Х" або інших балістичних ракет. Тобто якась дурниця відбувається", - розповів Зеленський.
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