Президент Володимир Зеленський заявив про можливість публічного тиску на осіб, які допомагають в обході санкцій російській федерації.

Про це він розповів під час спільної з президентом Естонії Аларом Карісом пресконференції у Києві.

"Є, на жаль, держави в усьому світі, і на Європейському континенті, які хочуть цього чи не хочуть, але допомагають обходити санкції. Обхід санкцій – чесно кажучи, я навіть трішки втомився в цій саме боротьбі, думаю, я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити ці санкції", - сказав президент.

Він зауважив, що здатність рф обходити накладені санкції призводить до збільшення виробництва ракет.

"Щоб ми всі виглядали адекватними, а не бовдурами. Можна, авжеж, думати, як нам продукувати щомісячно сотні ракет (для систем ППО - ред.) і як це складно зробити, а з іншого боку, давати можливості, щоб вони (росіяни - ред.) обходили і виробляли більше "Х" або інших балістичних ракет. Тобто якась дурниця відбувається", - розповів Зеленський.