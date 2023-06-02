Окупанти з танка обстріляли Харківську область [ Редагувати ]
У четвер, 2 червня, окупанти обстріляли Дворічну у Харківській області. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок ворожої атаки постраждало дві людини.
О 19:10 окупанти обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. Попередньо, з танку. Отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік.
Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергового терору мирного населення, вчиненого російськими військовослужбовцями.
Розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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