В Україну мчить атмосферний фронт: куди принесе похолодання [ Редагувати ]
Холодний атмосферний фронт сьогодні, 3 червня, перетинає Україну. Через це в низці областей варто очікувати суттєвого зниження температури.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
В західних, північних областях, більшості центральних, навіть у Одеській та Миколаївській областях температура повітря відчутно знизиться - протягом дня очікується +17 +22 градуси.
Східна частина, Херсонська, Запорізька області та Крим, як висловилась Діденко, "залишаться серед майже спеки" - +24...+29 градусів.
Дощі з грозами втримаються у центрі (окрім Вінницької області), подекуди на сході та в Приазов'ї. Більшість території України знову опиниться у сухій погоді.
У Києві і сьогодні, і в неділю, на Трійцю, - без опадів. При цьому сьогодні суттєво похолоднішає до +18...+20 градусів, а в неділю - ідеально, +20 +23 градуси.
У неділю в Україні, за даними синоптика, повсюди переважатиме суха сонячна погода з температурою повітря +20...+26 градусів.
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