В індійському місті Баласор сталася залізнична аварія за участю товарного і двох пасажирських поїздів, наразі відомо про загибель 288 пасажирів, ще близько 900 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Повідомляється, що під час цього випадку, який стався за 200 кілометрів від столиці штату Бхубанешвар, поїзди рухалися назустріч один одному.

На місці катастрофи працюють рятувальники, медики та кілька пожежних підрозділів. Кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальні команди продовжують пошуки.

За даними агентства Press Trust of India, одним із поїздів, що зіткнулися, був Coromandel Express, який прямував з Калькутти до Ченнаї.

Амітабх Шарма, який представляє залізничне міністерство, заявив, що зійшли з рейок приблизно 10-12 вагонів одного поїзда. Уламки деяких із пошкоджених вагонів опинилися на сусідніх коліях.

Перекинулися також близько трьох вагонів іншого поїзда.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що вражений тим, що сталося, і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Слід зазначити, що Індія має одну з найбільших залізничних мереж у світі, і аварії трапляються часто, незважаючи на те, що уряди, які змінювали один одного, інвестували сотні мільйонів доларів у покращення інфраструктури.