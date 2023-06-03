Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок. Він провів нараду з командирами підрозділів.

Про це повідомляє генерал Сирський в Telegram.

"Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст", - зазначив Сирський.

Генерал-полковник спільно з командирами частин та підрозділів провели нараду та спланували подальші дії на фронті. За словами Сирського, ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

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