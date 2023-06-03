"Ворог продовжує зазнавати значних втрат": Сирський про ситуацію в Бахмуті [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок. Він провів нараду з командирами підрозділів.
Про це повідомляє генерал Сирський в Telegram.
"Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст", - зазначив Сирський.
Генерал-полковник спільно з командирами частин та підрозділів провели нараду та спланували подальші дії на фронті. За словами Сирського, ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.
Командувач вручив українським захисникам нагороди за титанічну працю.
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