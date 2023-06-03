Фахівці Організації Об'єднаних Націй долучилися до гуманітарного розмінування України. Фахівці ООН зазначають: Україна нині найбільш замінована держава у світі! Наш наступний сюжет, створений спільно з колегами з Військового телебачення - про те, як сапери навчаються звільняти території від вибухонебезпечних предметів, що залишають після себе російські загарбники.

Задача для учасників сьогоднішнього тренування - знешкодити міни, які залишив після себе ворог. А потім ще й треба встановити свої пастки для загарбників!

Позивний "Чарлі", сапер:

Наші хлопці повинні пройти дорогу на виявлення мінно-вибухових загороджень, танкових мін, протипіхотні. Також зайти в посадку на назначену точку, виявити вибухові й не вибухові загородження. Вони імітують підрив якоїсь там міни, будуть знімати розтяжку, зачищати периметр для заходу артилерії.

Тарас розповідає: вибухотехнікам нині доводиться працювати в найгарячіших точках!

Тарас, сапер:

Ми працюємо взагалі в сірих зонах. Ми виходимо вперед наших позицій, і в основному такі місця ми мінуємо протитанковими мінами, де не дозволяє ситуація вручну ставити, ми ставимо дистанційно.

Щойно ворог відступить - роботи побільшає в рази, наголошують сапери. Доведеться перевіряти та зачищати від небезпечних предметів кожен двір, кожен будинок і кожну галявину!

Олександр Осовський, військовий кореспондент:

Для підриву техніки ворог найчастіше використовує міни ось такого типу ТМ-62. І для того, щоб знешкодити її, працюють декількома групами. Перша з міношукачами знаходить їх. А друга група вже саме знешкоджує, адже дуже часто ворог залишає сюрпризи під мінами.

Ці хлопці розміновували південні регіони країни. Кажуть: там ворог залишав вибухівку, заборонену міжнародним правом!

Еней, сапер:

Найчастіше на дорогах міни ТМ-62. В лісах, посадках в основному МОН-50, МОН-100, ОЗМ, осколочні й загороджувальні міни.

Еней - досвідчений сапер, та навіть його шокує жорстокість та безжальність російських окупантів!

Еней, сапер:

Я не знаю, як в них вистачає совісті мінувати трупи своїх людей. Розповідають, що вони заміновують своїх, щоб ми там приходили, стягували їх чи обшукували. У мене б не вистачило духу замінувати свого побратима, для того, щоб когось там з ворогів вбити.

Сапери постійно вдосконалюють свої навички, аби жодна вибухонебезпечна пастка не була для них сюрпризом. Та щоб якомога швидше українська земля знову була чистою та безпечною.