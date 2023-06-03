"Є сумний випадок підриву дітей на дитячому майданчику": у Херсонській ОВА розповіли про оперативну ситуацію (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти минулої доби 65 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 365 снарядів. 2 червня через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова пресцентру Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
365 снарядів минулої ночі і за минулу добу прилетіло на територію звільненої Херсонщини. 65 обстрілів загалом. Зранку вони обстрілювали Херсон, Острів, там зазнав поранення один чоловік. Потім вони почали знов скидувати керовані авіабомби - прилетіло дві на Берислав, ще дві на Козацьке і Веселе - між цими селами. Внаслідок цього в Бериславі постраждала одна людина.
Також є сумний випадок підриву дітей на вибуховому пристрої на дитячому майданчику в Загорянівці... Звичайно тут і російська агресія винна і тут ще недбалість батьків. Батько однією з дитин - дівчинки - приніс додому вибухові пристрої, і потім дівчинка принесла цей пристрій на майданчик. Там діти грались і підірвались. На щастя, з дітьми вже все гаразд надана допомога, прооперовано одного хлопчика 13 років, 10-річному також нічого не загрожує.
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