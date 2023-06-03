Ердоган склав присягу президента Туреччини [ Редагувати ]
Реджеп Таїп Ердоган, який був переобраний на посаду президента Туреччини, склав присягу в Генеральній асамблеї Великих національних зборів.
Після прибуття до парламенту Ердогана привітав тимчасовий спікер Великих національних зборів Туреччини Девлет Бахчелі.
Після цього останній передав главі держави документ, що засвідчує перемогу на виборах президента.
по темі
Фактично, Туреччина у своїй думці розділена, адже половина суспільства хотіли змін та іншу політичну систему
У неділю, 28 травня, у Туреччині стартував другий тур президентських виборів
Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. Тільки тоді росіяни втратять можливість залякувати мільйони людей
Турецький лідер прийматиме присягу у Великому національному зібранні, після чого розпочнуться церемонії в президентському комплексі. Планується й урочиста вечеря з топгостями.
Злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини в Україні ніколи не можуть залишитися без кари. Саме тому місце верхівки росії за ґратами