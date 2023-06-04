Столтенберг прибув до Туреччини для переговорів з Ердоганом [ Редагувати ]
В Стамбулі розпочались переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана й генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Про це повідомляє місцеве видання Star.
Зазначається, що переговори відбуваються в закритому для преси режимі.
"Зустріч в офісі Долмабахче закрита для преси", - пише видання.
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