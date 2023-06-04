В Мелітополі пролунав потужний вибух [ Редагувати ]
Фото: в Мелітополі пролунав вибух
В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
Про це розповів мер міста Іван Федоров в Telegram.
"Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі", - повідомив міський голова.
Він повідомив, що за уточненою інформацією інцидент стався на окраїні Якимівки, на південь від Мелітополя.
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