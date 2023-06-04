Закрите укриття в Києві: в ОП відреагували на арешт охоронця лікарні [ Редагувати ]
Офіс президента розбиратиметься з питанням, чому охоронець, у справі про закрите укриття в Києві, отримав суворіший запобіжний захід ніж інші підозрювані.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.
"Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення. Хочемо добитися ясності в цьому питанні", - розповів Кулеба.
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