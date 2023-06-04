Офіс президента розбиратиметься з питанням, чому охоронець, у справі про закрите укриття в Києві, отримав суворіший запобіжний захід ніж інші підозрювані.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

"Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення. Хочемо добитися ясності в цьому питанні", - розповів Кулеба.