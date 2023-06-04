В окупованому Криму зламали трансляцію низки кабельних операторів відключено. Про це повідомив радник гауляйтера Криму Олег Крючков.

Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идёт отключение сигнала. Эфирное телевидение - все мультиплексы - работают в обычном режиме.

В ефірі кількох каналів окупованого росією півострова сьогодні транслювали ролик про те, що Україна не оголошуватиме про початок контрнаступу. Відео з підписом "Плани люблять тишу" Міноборони України випустило сьогодні.

26 травня мешканці Криму залишилися без інтернету через велику аварію на мережах одного з основних інтернет-провайдерів. Пізніше кримський оператор "Миранда-медиа" пояснив відсутність інтернету атакою хакерів.