У Криму зламали та відключили кабельних операторів [ Редагувати ]
В окупованому Криму зламали трансляцію низки кабельних операторів відключено. Про це повідомив радник гауляйтера Криму Олег Крючков.
Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идёт отключение сигнала. Эфирное телевидение - все мультиплексы - работают в обычном режиме.
В ефірі кількох каналів окупованого росією півострова сьогодні транслювали ролик про те, що Україна не оголошуватиме про початок контрнаступу. Відео з підписом "Плани люблять тишу" Міноборони України випустило сьогодні.
26 травня мешканці Криму залишилися без інтернету через велику аварію на мережах одного з основних інтернет-провайдерів. Пізніше кримський оператор "Миранда-медиа" пояснив відсутність інтернету атакою хакерів.
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