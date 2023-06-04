В Криму біля Феодосії знайшли невідомий безпілотник [ Редагувати ]
Під Феодосією в Криму було знайдено невідомий безпілотник, що не здетонував.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Крымский ветер".
"Під Феодосією знайшли ще один безпілотник, що не розірвався", - йшлось в повідомленні.
За попередніми даними, БПЛА побачив водій, який їхав "Тавридою".
Наразі місце знахідки оточено, екстрені служби чекають вибухотехніків. Трасу на цій ділянці перекрили.
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