Під Харковом через обстріл пошкоджений трубопровід з аміаком: що робити людям [ Редагувати ]
У Куп'янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено трубопровід з аміаком, відбулася його розгерметизація. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.
Очільник Харківщини повідомив, що в області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.
Жителям рекомендують не перебувати на вулиці та не відчиняти вікна.
Людям рекомендують дихати через ватно-марлеві пов'язки, змочені 5% розчином лимонної чи оцтової кислоти.
Місцеві Телеграм-канали публікують карту напрямку вітру, у даний час дме на Донеччину.
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