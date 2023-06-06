В ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Зафіксовано "приліт" по центру міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Внаслідок російської ракетної атаки зафіксовано влучання по автомобільній парковці біля аеропорту та по одній із центральних вулиць, Римарській.

Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів.

Мер зазначив, що постраждалих немає і вже ведуться роботи з відновлення. Він додав, що ситуація з пошкодженням, внаслідок російської атаки по Куп'янському району, трубопроводу з аміаком не вплинула на рівень газу у повітрі, як в Куп'ясньку, так і в Харкові.