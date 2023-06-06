Підрив Каховської ГЕС: які наслідки [ Редагувати ]
Фото: 24tv.ua
Каховська ГЕС повністю зруйнована після підриву окупантами. Станція відновленню не підлягає.
Стало відомо про наслідки під катастрофи.
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