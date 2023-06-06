"Будуть рвати окупантів": коли почнуть діяти штурмові бригади [ Редагувати ]
У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Артем Джепко розповів, до яких завдань готові бригади гвардії наступу.
Ми готові нищити рашистів, це найголовніше. Ми будемо звільняти нашу землю, повертати український стяг на всі звільнені території. Одразу скажу, що ми будемо співпрацювати з силами оборони. Якщо буде потрібна допомога у штурмі - будемо штурмувати, якщо потрібно зачищати - будемо зачищати. Все залежитеме від того, коли буде наказ.
Також він відповів, коли почнуть діяти штурмові бригади:
Насправді перше питання перетікає у друге, ми всі чекаємо наказ, всі дівчата і хлопці готові, ми всі дуже чекаємо, коли цей наказ надійде...Ці люди будуть не те, що рвати окупантів, жодного живого місця від них не залишиться. Ми чекаємо, коли нам скажуть, що потрібна наша допомога.
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