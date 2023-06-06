Підвищення кваліфікації. На фронті наші захисники таке теж практикують. Удосконалюють навички у перервах між боями. По суті, перебуваючи всього за кілька кілометрів від лінії фронту.

Наш наступний сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про те, як працюють у тандемі оператори новітніх дронів та стрілки старого перевіреного міномета.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Важко у навчанні, легко у бою. Між боями наші бійці навчаються змінюють кваліфікацію та обмінюються бойовим досвідом. Сьогодні воїни 103 бригади вивчають роботу 120 міномету, який добре показав себе на фронті та влучно відпрацьовує по окупантах.

За плечима в Олександра - служба в Московському військовому окрузі. Там - ще за радянських часів - був навідником системи ППО. Нині, каже досвідчений боєць, стало набагато легше орієнтуватися на місцевості - завдяки системі JPS.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Так як ми виставимо міномет, залежить життя людей, які знаходяться на передньому краї, тому що ми робимо постріл за 3 км від передової.

Кожному пострілу передують ретельні розрахунки.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо ми помилимося у розрахунках, снаряд може прилетіти на наші окопи, де є наші побратими, тому воно дуже важливо, тому, щоб снаряди потрапляли в ціль, ми мусимо 10 раз відміряти, один раз відрізати.

Виявляти цілі мінометникам допомагають розвідувальні дрони. Сучасні пристрої компенсують похибку дещо застарілої зброї.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця зброя фактично існує певний період і ми її використовуєм з додатком таким - це є дрони, це квадріки, які дозволяють виявити ворога і відповідно точно скоригувати роботу міномета по ворогу, тому ця зброя має своє право на життя, має відповідну потужність, бо 120 міліметровий міномет - це є міні 16 кг, це є досить потужна зброя.

Усю потужність цієї зброї наші співбесідники готуються направити в бік російських окупантів. Навчання проходять у безпосередній близькості до ворога. А отже будь-якої миті може з'явитися нагода відточити вміння у реальному бою.