З прибережних районів Херсонської області через руйнацію рашистами Каховської ГЕС станом на 15:00 евакуйовано майже 1 300 осіб, повідомляє ДСНС.

За попередньою інформацією наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі р. Дніпра та понад 260 будинків.

За даними місцевої влади, під ризиком затоплення на правому березі Дніпра опинилися щонайменше 16 тисяч людей.

У ДСНС просять подбати про домашніх тварин. Рятувальники допомагають з евакуацією усім - мирному населенню та тваринам. Але якщо хтось евакуйовується самостійно, просять подбати про своїх домашніх улюбленців. Принаймні відв'язати та випустити з кліток, аби дати їм шанс на порятунок. Але по можливості просять брати тварин із собою.

Так виглядає евакуація українського населення на Херсонщині. Рятувальники витягують людей похилого віку з будинків, що затоплюються, відправляють до пунктів тимчасового розміщення, а потім садять на поїзд до Миколаєва.

Міжнародний Червоний хрест заявив, що руйнація Каховської ГЕС - одне з найбільших пошкоджень інфраструктури з лютого 2022 року. Євросоюз додав, що підрив греблі спричинить жахливі гуманітарні та екологічні наслідки. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН.