У мережі опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції.

У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні "Південь" Сил оборони заявили про підрив російськими військами Каховської ГЕС.

Україна ще торік повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Українська влада та окупанти оголосили про евакуацію населення з небезпечних районів Херсонщини.