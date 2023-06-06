У мережі опублікували супутникові знімки греблі Каховської ГЕС до та після вибуху (відео) [ Редагувати ]
У мережі опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції.
У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.
Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні "Південь" Сил оборони заявили про підрив російськими військами Каховської ГЕС.
Україна ще торік повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.
Через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Українська влада та окупанти оголосили про евакуацію населення з небезпечних районів Херсонщини.
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