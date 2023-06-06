Через підрив Каховської ГЕС поля на півдні можуть стати пустелями - Мінагрополітики [ Редагувати ]
Знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії, а й звичайні люди.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
За попередніми оцінками міністерства, внаслідок терористичного акту рф на Каховській ГЕС, в Херсонській області може бути затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель лише на правому березі.. На лівому ж в декілька раз більше.
"Детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків про розмір затоплення", - пояснили в міністерстві.
Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.
У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га. з яких загалом збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько 1,5 млрд доларів.
У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях.
"Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів", - заявили в Мінагрополітики.
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