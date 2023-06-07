У російському Шебекіно сталася сильна пожежа у промзоні [ Редагувати ]
У місті Шебекіно Бєлгородської області сталася сильна пожежа. Вона виникла у промисловій зоні нібито після обстрілу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Гладков заявив, що Шебекіно нібито накрили із РСЗВ "Град". За його словами, понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, там виникла пожежа. Ще 20 снарядів прилетіли до різних частин міста.
Втім потерпілих після події немає.
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про їдкий дим у повітрі. Мешканцям радять менше перебувати на вулиці та зачинити вікна.
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