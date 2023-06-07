Підрив росією Каховської ГЕС 6 червня призвів до значного затоплення та екологічної катастрофи на півдні України. Велика вода вже дісталась і до Миколаївської області.

Ранком середи, 7 червня, у річці Південний Буг почав різко підійматися рівень води. На його берегах, більше ніж за 100 кілометрів від Каховської ГЕС знаходиться місто Миколаїв, якому також загрожує підтоплення.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, станом на 15:00рівень води в акваторії міста вдень піднявся до 77 см.

"Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки", - написав він.

За його словами, міські служби Миколаєва вже працюють у посиленому режимі та проводять перевірку найімовірніших районів затоплення.

Також відомо, що адміністрація міста з учорашнього дня підготувала транспорт та обсяги ґрунту для того, щоб у разі необхідності оперативно ліквідувати прориви води на об'єкти інфраструктури та житловий сектор.

Сєнкевич повідомив, що місто активно готується до подальшого підняття води у прибережних районах.



"Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки", - заявив він.

Перші признаки підвищення рівня води було зафіксовано біля мікрорайону Намив. Там в основному постраждала пляжна інфраструктура на березі річки: кафе, бесідки, кабінки тощо.

Однак вода не стоїть на місці та продовжує прибувати.

Як повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, через підрив дамби піднявся рівень води у річці Інгулець.

"Міст в селі Єлизаветівка зруйновано. В селі Галаганівка повністю затоплений", - написав він.

У громаді почали проводити евакуація населення.

"На превеликий жаль маємо таку ситуацію. В громаді проводимо евакуацію мешканців 3 будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до будинків", - додав він.

Також він повідомив, що станом на 16:00 повністю затоплений мостовий перехід біля села Василівка, що сполучав Снігурівку з Василівським, Павлівським та Тамаринським старостинськими округами. Рух по ньому повністю зупинено.