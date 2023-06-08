Середній рівень підтоплення у Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС на ранок 8 червня склав 5 метрів 61 сантиметр. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На ранок середній рівень підтоплення - 5,61 метрів. Під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% - правобережжя та 68% - лівий берег.

На правобережжі Херсонщини триває евакуація населення. На ранок четверга з підтоплених районів вивезли 1999 людей. Найбільше людей евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні - 1495 осіб.

Нагадаємо, рашисти підірвали Каховську ГЕС у ніч проти 6 червня. Через підвищення рівня води у Дніпрі Кінбурнська коса перетворилася на острів.