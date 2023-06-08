Під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини, рівень підтоплення - 6 метрів - ОВА [ Редагувати ]
Середній рівень підтоплення у Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС на ранок 8 червня склав 5 метрів 61 сантиметр. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
На ранок середній рівень підтоплення - 5,61 метрів. Під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% - правобережжя та 68% - лівий берег.
На правобережжі Херсонщини триває евакуація населення. На ранок четверга з підтоплених районів вивезли 1999 людей. Найбільше людей евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні - 1495 осіб.
Нагадаємо, рашисти підірвали Каховську ГЕС у ніч проти 6 червня. Через підвищення рівня води у Дніпрі Кінбурнська коса перетворилася на острів.
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