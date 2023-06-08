Окупанти бʼють по Херсону під час евакуації [ Редагувати ]
У четвер, 8 червня, російські окупанти обстрілюють Херсон. Про це повідомляється у Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Так, ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.
Окупанти гатять по прибережних територіях та центральній частині міста.
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