Румунія зобов'язала росію скоротити дипломатичну присутність у Бухаресті. Зокрема, країну мають покинути понад 50 росіян протягом 30 днів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Румунії.

У відомстві повідомляють, що російського посола в Бухаресті поінформували про рішення румунської влади скоротити дипломатичний та адміністративно-технічний персонал РФ у Румунії. Бухарест обмежив чисельність російського персоналу рівнем, близьким до рівня дипломатичного та адміністративно-технічного представництва Румунії в Москві.

У МЗС заявили, що росія має скоротити кількість посад у Румунії на 51 позицію - тобто на 21 дипломатичну посаду і 30 посад адміністративно-технічного персоналу.

"Вибір посад, що скорочуються, та осіб, які повинні будуть покинути Румунію, буде зроблено РФ з урахуванням обмежень кожної категорії (дипломати та адміністративно-технічний персонал)", - ідеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що загальна кількість дипломатичних та адміністративно-технічних посад РФ у Румунії скорочується на 61%, а фактична чисельність персоналу - на 55,5%.

У Бухаресті зазначили, що в такий спосіб чисельність російських дипломатів і співробітників буде доведено до рівня, близького до чисельності дипломатичного і техніко-адміністративного представництва Румунії в Росії.