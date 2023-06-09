Візовий центр Канади відновив роботу у Києві [ Редагувати ]
З 29 травня візовий центр Канади відновив роботу в Києві за новою адресою. Наразі будуть надаватися тільки послуги зі збору біометричних даних. Про це повідомляється на сайті центру.
Всі інші послуги, включаючи подачу паспортів, поки недоступні.
Записатися на здачу біометричних даних можна лише через електронну пошту ([email protected]). Система онлайн-запису недоступна. Звертатися можуть лише власники листів з біометричними інструкціями (BIL). Терміновий запис на здачу біометричних даних поки недоступний.
Після того, як ви отримаєте повідомлення від уряду Канади про необхідність здати біометричні дані, вам необхідно здійснити онлайн запис на прийом до візового центру Канади. Попередній запис є обов'язковим для здачі біометричних даних.
Разом з паспортом будуть потрібні такі документи:
- Лист з інструкціями щодо здачі біометричних даних.
- Підтвердження запису на прийом.
- Письмова згода візового центру, підписана кожним заявником.
- Адреса візового центру в Києві: БЦ Іллінський, вул. Іллінська, 8.
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00.
Між тим, подача паспортів до візового центру в Києві недоступна, але можлива за межами України. Послуга доступна кур'єрською службою/поштою у багатьох візових центрах. Разом з паспортом треба буде надіслати:
- Лист із запитом на отримання паспорта, отриманий від IRCC.
- Ваші контактні дані або вашого уповноваженого представника за межами України, включаючи електронну пошту, номер телефону та зворотну адресу за межами України.
- Письмова згода візового центру, підписана кожним заявником.
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