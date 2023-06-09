Прокудін зробив важливу заяву про воду в Херсоні [ Редагувати ]
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що жителі Херсону можуть споживати воду з-під кранів. Вона проходить обробку, тому безпечна та придатна для споживання.
Вода постачається з артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою.
Прокудін зазначив, що вода, яка централізовано постачається жителям Херсона, проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Таким чином знищуються небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас потрібно речовин для обробки.
Крім того, фахівці щодня проводять перевірки якості води, яка подається в крани, і наразі підтверджують її безпечність.
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