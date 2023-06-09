Ворожі ракетні атаки на Київ та Україну тривають. Ворог застосовує все нові методи тиску – атакує ракетами і дронами вночі, змушуючи громадян ховатися в метро, укриттях або спати в коридорах.

Для чого застосовується така тактика і чого очікувати далі розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він розповідає, що ворог застосовує різні ракети для атак по Україні, а також дрони. Майже все збивають наші бійці ППО.

"Минулої ночі зі стратегічної авіації окупантів по Україні вдарили шістьма ракетами Х-101. Була також і Х-55 – ця ракета може бути носієм ядерного боєзаряду. Якщо він на неї не ставиться, вона летить, як "пустишка". Ось ці ракети літали по всій Україні, міняючи траєкторію польоту, поки їх не збили. Основна їхня мета – виявити слабкі місця нашої ППО, відслідкувати, де ми їх збиваємо. А ще виснажити ППО, щоб ми по них відпрацювали, витратили боєприпаси. Я б не сказав, що це якась нова тактика, вони завжди так роблять – ракети ніколи не летять по прямій, а завжди маневрують. Який їм курс проклали – так вони й летять. Такими тактичними прийомами ворог хоче ввести сили нашої ППО в оману і щоб якомога більше ракет подолало систему ППО", – розповідає Юрій Ігнат.

Він додає, що основна мета ворога – це психологічний тиск на мирних громадян, аби створити максимально негативні умови для цивільних людей.

"Виснаження нашої ППО і мирних громадян – це взаємопов’язана, комплексна мета ворога. Він хоче, щоб люди постійно боялися, посіяти паніку, кошмарити громадян, які змушені ночувати в укриттях. Ворог запускає ракети в одному напрямку, а після цього їх траєкторію змінюють, тому вони кружляють навколо наших міст", – додає Ігнат

За його словами, те, що ворог запускає по 4-6 ракет, означає, що росіяни вже економлять їх.

"Так, вони їх економлять. Якби у них було в наявності більше, то вони б запускали їх. Але ми маємо справу з підступним супротивником, тому варто пам’ятати, що у них ще є інші види ракет. І варто до цього готуватися. У нас триває війна, йдуть запеклі бойові дії. Ворог, як і раніше, продовжує дистанційні обстріли українських мирних міст, зокрема керованими авіабомбами, застосовує "шахеди", все, що у них є в наявності", – зазначає речник Повітряних сил.