Чи виграють окупанти від підриву Каховської греблі? Чи стане катастрофа на заваді контрнаступу ЗСУ? Це зараз обговорюють багато світових експертів. Що ж думають західні ексгенерали? Розпитала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

У впливових військових аналітиків Заходу немає сумнівів щодо того, хто підірвав Каховську греблю і для чого. Це чітко вписується у стратегію окупантів - і з військової точки зору, і з огляду на цинізм. В Інституті вивчення війни підтверджують, що у російському військовому інформаційному просторі було явне занепокоєння і страх, що українські війська зможуть перетнути греблю і зруйнувати всю логістику окупантів на півдні.

Чіп Чепмен, ексгенерал-майор збройних сил Великої Британії:

Оскільки це міг бути один із напрямків контрнаступу, то це запевнення в тому, що українці його більше не зможуть використати. І це звільняє російські війська, щоби вони могли заткнути дірки в інших місцях. І наразі атака, яку проводить Україна - чи це та велика контратака, чи ні, ми ще не знаємо, - вона проходить біля Бахмуту і Вугледару, і можливо це буде поштовх до Маріуполя, щоби спробувати й перерізати наземний міст до Криму.

Філіп Брідлав, ексгенерал збройних сил США:

Це територія, яку треба буде перетнути багатьом українським силам, щоби перейти Дніпро, тож це стане складніше. Дехто каже, що це сповільнить наступ та може навіть його відкласти на певний термін. Інші кажуть, що навпаки, за час війни Україна так гарно завжди готова до різних форс-мажорів, що, напевно, має план і в цьому випадку.

Тим паче, що цю греблю росіяни захопили ще в перший день повномасштабної війни, а минулої осені стало відомо, про можливість її підриву через закладену вибухівку. Тож було б дуже дивно, якби Київ не мав готового плану на цей випадок.

Якщо ЗСУ дійсно збиралися форсувати Дніпро, то цей задум окупантам вдалося зірвати. Бо навіть коли велика вода відійде, земля ще надовго залишиться непридатною для пересування важкої броньованої техніки. Але, приміром, генерал Брідлав каже, що українське командування вже не раз дивувало креативними рішеннями на полі бою, тож і цього разу не розчарує.

Філіп Брідлав, ексгенерал збройних сил США:

Прорив дамби переб'є постачання води до Криму, і якщо Україна пошкодить Керченський міст в багатьох місцях, щоби на його ремонт потрібно було багато часу, то це завдасть сильного тиску Криму, і якщо ми доберемося достатньо південно на землі, щоби встановити далекобійний вогонь, щоби Крим перебував під постійним точним вогнем, то це змінить динаміку цієї війни дуже сильно, і навіть не буде необхідності військам заходити в Крим для його повернення.

Підрив греблі - це ще один крок відчаю окупантів, кажуть західні аналітики. російське військо вже не раз доводило свою жорстокість та знецінення людського життя. Тож не виключено, що наступною ціллю буде Запорізька атомна станція.

Геміш Де Бреттон Гордон, екскомандир хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного полку Великої Британії:

Деякі люди так вперто дотримуються нейтральної позиції, нібито це могли бути українці, а могли росіяни. Абсолютно жодного сумніву у мене немає, що це частина російського плану - атакувати українську інфраструктуру, щоби поставити Україну на коліна. росіяни у відчаї зараз, тож коли ми говоримо про загрозу Запорізькій атомній станції, найбільшій у Європі, то бачимо, що росіяни такі черстві, вони не зупиняться ні перед чим, тому нам слід за це переживати.

Водночас колишні генерали сходяться на думці, що Україна отримала занадто мало західної зброї для потужного удару, який міг би поставити крапку у цій війні. Тож буде змушена ставити перед собою менші цілі. А такий очікуваний наступ може зайняти не дні чи тижні, а місяці.