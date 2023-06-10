Керівник медичної місії "Фріда" розповів про евакуацію з Херсонщини [ Редагувати ]
Місія "Фріда" продовжує свою діяльність по евакуації людей з території Херсонщини. Постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керівник медичної місії "Фріда" Роман Гольдман.
"Мы и наши коллеги, и вся система работает достаточно эффективно. Пострадавшие получили всю необходимую помощь: медикаментами, питанием, одеялами и даже вещами. Наверное, сегодня то, что мы видим, мы - волонтеры с Израиля, не видели никогда такого сплочения", - заявив Гольдман.
Він додав:
"Основная группа пострадавших - пациенты возрастной категории, пенсионеры, которые отказывались эвакуироваться. Также кардиологическая группа пациентов без медикаментов, пациенты с метаболическим синдромом, гипертоники. В принципе, достаточно разные группы".
Також Роман Гольдман розповів, чого потребують врятовані жителі Херсонщини.
"Есть нехватка психологов, социальных сотрудников. Мы привезли многопрофильную команду, здесь 60 врачей, но в основной массе в них потребности нет. А вот психологов катастрофическая нехватка".
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