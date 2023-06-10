У суботу, 10 червня, українська авіація завдала за останню добу 15 ударів по місцях зосередження російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Противник нині зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Степок, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча у Харківській області.

Куп’янський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка, Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка і Невельське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки та обстріляв Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них: Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.