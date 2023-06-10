Під Нікополем просіла залізниця: до низки рейсів внесено зміни [ Редагувати ]
Поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди будуть скасовані на декілька днів. Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".
Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонської області. Сьогодні поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном.
В пресслужбі повідомили, що завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, а приміські поїзди були вчасно скасовані.
На відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні.
Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова та Тимкова буде обмежено до Чортомлика.
Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безплатний автобус.
На ділянці Чортомлик - Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд з відправленням з Чортомлика о 19:30 та прибуттям до Кривого Рога о 21:00.
Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг - Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців.
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