У вівторок, 13 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів про росія намагається грати у карту глобального голоду.

Війна впливає на наше сільське господарство. Ми очікуємо, що врожай цього року у нас буде трохи менше. А це означає, що менше у нас є можливість годувати світ нашим зерном. Для наших внутрішніх потреб нам вистачає 1/5 від того, що ми виробляємо.

"Дійсно, що це катастрофа дуже негативно позначиться на нашому експортному потенціалі з точки зору зернових. Це ще одна карта, яку росія намагається грати. Вона намагається грати карту глобального голоду", - сказав він.

Ми, країна, яка входить у топ-5 країн, які поставлять зерно на світовий ринок. Відповідно, якщо ми не поставляємо зерно на світовий ринок - то є проблеми у мільйонів людей на цій планеті. 400 млн людей годуються нашим зерном у світі. Тобто від нашого експорту залежить багато фізичного життя, виживання людей на планеті Земля. Вони знають, що вони роблять, вони терористи, вони намагаються грати цю карту голоду.

"Наші можливості по експорту зерна зменшуються, але це не означає, що це на довгі роки. Ми зможемо ліквідувати всі ці наслідки, і сільське господарство відновиться", - підсумував Устенко.