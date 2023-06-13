"Окупанти підривають дамби перед контрнаступом ЗСУ" - Міноборони [ Редагувати ]
Окупанти замінували та підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують Збройні сили України. Це відбувається регулярно. Про це заявив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони майор Владислав Дудар, пише Military Media Center.
Під час круглого столу Дудар сказав, що російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.
Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди.
Він зазначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.
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