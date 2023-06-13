"Проблема є": путін вперше відреагував на рейди у Бєлгородській області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський диктатор володимир путін заявив, що ситуація з рейдами в Бєлгородській області нібито пов'язана з бажанням України відволікти окупаційні сили з "найважливіших напрямків".
"Проблема є, пов'язана з бажанням відволікти сили та засоби на цей бік, відвести частину підрозділів з тих напрямків, які вважаються найважливішими та критичними з погляду можливого наступу Збройних сил України", - сказав він.
Диктатор заявив, що рф потрібно зміцнювати кордон. За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".
При цьому путін додав, що Україна ще має можливість обстрілювати рф зі своєї території.
Для вирішення цієї "проблеми" диктатор пропонує підвищувати ефективність контрбатарейної боротьби, але, за його словами, це не означає, що "прильотів" не буде.
Так, диктатор заявив, що якщо "прильоти" продовжуватимуться, то рф має розглянути "питання створення на території України "санітарної зони", щоб Збройні сили не змогли дістати на територію рф.
путін також додав, що загалом у країні нема потреби вводити воєнний стан.
по темі
Астролог Влад Росс назвав найнесприятливіші дати для росії та окупантів цього літа, коли вони можуть зазнати поразки на фронті
росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді"
російський диктатор володимир путін має певні цілі з вторгнення в Україну і не планує від них відмовлятись
Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів
У російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа у неділю, 11 червня
Старше покоління росіян найбільше підтримує цю війну, однак навіть молоде "прогресивне" покоління населення країни-агресора не бажає брати відповідальність за наслідки цієї війни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив соціолог, керівник центру ІКАР Олександр Шульга