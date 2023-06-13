Залужний та Міллі обговорили військову допомогу та наступ України [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це повідомляється в його Telegram-каналі.
За його словами, було обговорено обстановку на фронті, та те, що на сході та півдні України тривають важкі бої оборонного та наступального характеру.
"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для українського війська. Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби", - написав Залужний.
Окрім цього військовослужбовці домовилися продовжувати діалог, а Залужний подякував Міллі за послідовну і непохитну підтримку України.
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