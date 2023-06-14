Речник МЗС України Олег Ніколенко коротко прокоментував російські та угорські заклики до країн Заходу не постачати зброю Україні під час війни з росією.

Так речник МЗС відреагував на заяву очільника Кремля володимира путіна про так званий "конфлікт".

"Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу варто припинити постачати озброєння Україні", - сказав диктатор.

російському очільнику співзвучний і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Постачання зброї затягує війну. Замість постачань зброї міжнародна спільнота краще б сконцентрувалася на досягненні миру", - заявив міністр.

Такий заклик до "концентрування на досягненні миру" Ніколенко прокоментував коротко: "Танго на кістках".

Нагадаємо, російський диктатор путін 13 червня під час спілкування зі своїми пропагандистами-медійниками заявив, що "ключ до вирішення українського конфлікту" перебуває у Заходу, який повинен припинити допомагати Україні захищатися.