В Україні процедура перереєстрації автомобіля стала ще зручнішою та доступнішою. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Уряд України ухвалив постанову, яка визначає, що під час перереєстрації транспортного засобу (вживаного) проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-закордону вперше.

Ця постанова набирає чинності з моменту її опублікування, поки що цього не сталось.

Таким чином, процедура купівлі-продажу транспортного засобу стає ще зручнішою: необхідно буде отримати талон е-запису на отримання послуг в сервісному центрі МВС на конкретно визначену дату й час (онлайн або через термінал) та отримати послугу в адміністратора, надавши повний пакет необхідних документів для отримання такої послуги. Тепер перереєстрація триватиме близько 25 хв.

За бажанням продавця або покупця можна буде провести експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього і отримати все таки висновок Експертної служби МВС або іншої державної спеціалізованої установи, що проводить судово-експертну діяльність і яка має кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями. Такий висновок є чинним 10 днів.

У МВС наголосили, що здебільшого немає практичної потреби проводити експертне дослідження автомобіля.

При проведенні експертного дослідження під час перереєстрації транспортних засобів Експертна служба МВС у 2022 році виявила 1202 транспортні засоби з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля, а в першій половині 2023 року - 381.

Більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних транспортних засобів ввезених з-за кордону вперше. Тому для них обов’язковість експертного дослідження зберігається.

Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів і документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08 % порушень із загальної кількості досліджень.

Нагадаємо, у МВС обіцяють, що купівлю-продаж автомобілів восени переведуть в "Дію".