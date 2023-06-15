Українські військові виявили позиції росіян і атакували їх за допомогою мінометів, а також артилерії. Про це повідомляє головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, це результат роботи 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Залужний написав, що військові "накривають" мінометним вогнем та артилерією позиції противника.

На відео можна побачити, як ЗСУ завдають ударів по окопах, де розміщені росіяни. Після цього частина з них почала тікати через поле, а поряд з ними розривались українські снаряди.